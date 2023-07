Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 67,26 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,7 Prozent auf 67,26 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 66,82 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.899 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Gewinne von 17,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 51,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,40 EUR.

Continental gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.283,20 EUR – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.278,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 09.08.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 07.08.2024 dürfte Continental die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,52 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Continental-Aktie gefragt: Conti-Standort Gifhorn soll bis Ende 2027 geschlossen werden

Continental-Aktie schwächer: Conti-Vorstandsmitglied Philip Nelles erhält Vertragsverlängerung