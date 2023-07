Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 68,06 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 68,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 67,86 EUR. Bei 68,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.006 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,90 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,40 EUR.

Continental ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.283,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 07.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 EUR je Continental-Aktie belaufen.

