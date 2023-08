Continental Aktie News: Continental am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 69,26 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 69,26 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 70,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,52 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 57.994 Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,41 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,40 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.425,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Continental dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,64 EUR je Aktie belaufen.

