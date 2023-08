Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 69,78 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 69,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 70,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 93.585 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,56 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 36,50 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,40 EUR je Continental-Aktie an.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.425,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 9.444,10 EUR eingefahren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

