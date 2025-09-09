DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.507 -0,5%Nas21.959 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,48 +1,4%Gold3.646 +0,6%
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Continental im Fokus

Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

10.09.25 16:11 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 73,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,36 EUR -0,80 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 73,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 73,50 EUR. Mit einem Wert von 74,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 51.199 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 30,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 84,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,94 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Conti-Tochter Aumovio sieht Spin-off mit Optimismus - Barclays sieht Unterbewertung - Aktie steigt

Continental-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Continental-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

mehr Analysen