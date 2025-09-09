Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 73,56 EUR.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 73,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 73,50 EUR. Mit einem Wert von 74,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 51.199 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 30,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 84,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,94 EUR je Continental-Aktie belaufen.

