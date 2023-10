Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 66,42 EUR nach oben.

Das Papier von Continental legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 66,42 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,70 EUR. Bei 65,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 72.176 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei 45,96 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,80 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,00 EUR.

Am 09.08.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10.425,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9.444,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,44 EUR je Continental-Aktie.

