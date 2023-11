Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 63,24 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 63,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,04 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 64,08 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 35.476 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Gewinne von 25,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,84 EUR ab. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 17,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,49 EUR, nach -1,26 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.444,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.240,10 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

