Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 63,80 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 63,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 63,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 3.782 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 53,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 73,11 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.240,10 EUR gegenüber 9.444,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,82 EUR je Continental-Aktie.

