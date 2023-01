Continental Aktie News: Continental macht am Mittwochmittag Boden gut

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 64,46 EUR. Bei 64,64 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 64,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 100.217 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2022 markierte das Papier bei 97,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 33,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 45,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,36 EUR aus.

Continental gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,05 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.395,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 6,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

