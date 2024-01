Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag fester

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 74,44 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 74,44 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 74,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 3.026 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 6,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,82 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 77,56 EUR je Continental-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer