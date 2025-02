Continental Aktie News: Continental am Mittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 65,98 EUR abwärts.

Das Papier von Continental befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 65,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 65,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.620 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,67 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 11.11.2024. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 9,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

