Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Continental im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 66,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 66,14 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 65,78 EUR. Mit einem Wert von 66,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 100.701 Stück.

Bei 77,94 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 17,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 22,86 Prozent sinken.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,17 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 11.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9,83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Continental-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Market-Perform von Bernstein Research für Continental-Aktie