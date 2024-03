Continental Aktie News: Continental am Montagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 68,84 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 68,84 EUR ab. Bei 68,50 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 144.260 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 13,89 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 18,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,98 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,50 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.240,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10.270,60 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,61 EUR je Aktie aus.

