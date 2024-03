Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 69,16 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 69,16 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 68,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.003 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,36 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 15,85 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,98 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,50 EUR für die Continental-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,61 EUR je Aktie aus.

