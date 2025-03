Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 68,86 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 68,86 EUR zu. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,02 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 23.660 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,04 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,11 EUR.

Am 04.03.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,10 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Continental wird am 06.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Continental die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Mercedes-Benz-, VW-Aktie und Co. unter Druck: Gewinnmitnahmen bei Autowerten - BMW-Aktie besonders betroffen

Freundlicher Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen