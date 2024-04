Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 67,44 EUR.

Mit einem Wert von 67,44 EUR bewegte sich die Continental-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 67,70 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,18 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.041 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber 1,41 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.270,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

