Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 68,00 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 68,00 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 68,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.334 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,53 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,40 EUR.

Am 10.05.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10.283,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 07.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

