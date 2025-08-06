DAX24.070 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.081 -0,2%Nas21.494 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,56 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider! Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Aktienkurs

Continental Aktie News: Continental verliert am Nachmittag

11.08.25 16:09 Uhr
Continental Aktie News: Continental verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 73,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,54 EUR 0,24 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 73,00 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 72,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.214 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 7,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 43,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,08 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Hold

Continental-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
03.07.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
05.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen