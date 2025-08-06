Continental Aktie News: Continental verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 73,00 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 73,00 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 72,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.214 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 7,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 43,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,08 EUR je Continental-Aktie.

