Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 74,10 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 74,10 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,14 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.730 Continental-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,68 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 EUR je Continental-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,13 EUR je Continental-Aktie aus.
Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Continental Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|03.07.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Hold
|Warburg Research
|05.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
