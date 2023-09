Kursentwicklung

Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Montagmittag fester

11.09.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 66,84 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 66,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 67,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,50 EUR. Zuletzt wechselten 30.167 Continental-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 18,55 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,71 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,40 EUR für die Continental-Aktie aus. Am 09.08.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10.425,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.444,10 EUR umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,49 EUR je Continental-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Continental abgeworfen Valeo-Aktie etwas höher: Valeo fordert staatliche Unterstützung für europäische Autobranche Continental-Aktie: Conti hofft auf neues Geschäft mit chinesischen Herstellern

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com