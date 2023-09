Continental Aktie News: Continental am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 67,06 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 67,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 67,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.150 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,16 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 51,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,40 EUR an.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.425,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.444,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

