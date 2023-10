Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 65,62 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 65,62 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 65,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.592 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,96 EUR am 14.10.2022. Mit Abgaben von 29,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Vitesco-Aktie +20 Prozent, Schaeffler-Aktie zieht an: Schaeffler plant Übernahme von Vitesco - Umbau zu E-Mobilitätszulieferer