Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 65,56 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 65,56 EUR abwärts. Die Continental-Aktie sank bis auf 65,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,12 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 124.476 Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,87 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,90 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von -1,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.425,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,44 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

