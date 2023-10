Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 66,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 66,00 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 65,68 EUR. Bei 66,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.612 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 20,06 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 45,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,36 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 09.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,04 EUR gegenüber -1,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.425,90 EUR – ein Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.444,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

