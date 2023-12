Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,48 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 73,48 EUR ab. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,40 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,58 EUR. Bisher wurden heute 3.473 Continental-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. 7,84 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 34,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,05 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.395,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,57 EUR im Jahr 2023 aus.

