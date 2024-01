Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 73,90 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 73,90 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 74,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.440 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 26.10.2023. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 26,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,56 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 06.03.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

