Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 75,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 75,58 EUR zu. Bei 75,86 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 5.048 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 83,50 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie generiert. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

