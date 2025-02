Continental Aktie News: Continental verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 66,00 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 66,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 65,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,20 EUR. Zuletzt wechselten 251.439 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 77,94 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 15,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,33 EUR.

Continental gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,20 EUR je Aktie belaufen.

