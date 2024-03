Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 67,76 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 67,76 EUR nach oben. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,92 EUR aus. Bei 67,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 470.119 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 13,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,11 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,55 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,50 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.270,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,61 EUR fest.

