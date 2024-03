Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 66,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 66,84 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 66,62 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 67,00 EUR. Bisher wurden heute 46.070 Continental-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 17,30 Prozent wieder erreichen. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,93 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,55 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 82,50 EUR.

Am 08.11.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Continental-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus