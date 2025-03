Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Aufschlag

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 68,04 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 68,04 EUR. Bei 68,56 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.273 Continental-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,04 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 25,01 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,11 EUR an.

Am 04.03.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 10,10 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Continental die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,16 EUR je Continental-Aktie belaufen.

