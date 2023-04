Continental Aktie News: Continental steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Continental 66,32 EUR

Um 11:45 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 66,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 66,60 EUR. Bei 65,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 66.897 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 16,43 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,45 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,80 EUR.

Continental gewährte am 08.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.270,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

