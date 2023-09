Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 66,76 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 66,76 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 66,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.224 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,69 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 33,63 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,40 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.425,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.444,10 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

