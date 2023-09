Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 67,14 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 67,14 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,70 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,06 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 3.872 Stück.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,40 EUR.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,49 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Continental abgeworfen

Valeo-Aktie etwas höher: Valeo fordert staatliche Unterstützung für europäische Autobranche

Continental-Aktie: Conti hofft auf neues Geschäft mit chinesischen Herstellern