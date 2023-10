Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,52 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 65,52 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 66,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 65,46 EUR. Bei 66,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.822 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 17,31 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00 EUR an.

Am 09.08.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,26 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.425,90 EUR im Vergleich zu 9.444,10 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

