Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 64,46 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 64,46 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 64,42 EUR. Bei 66,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 107.966 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 22,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.444,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

