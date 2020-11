Continental-Aktie aktuell: Continental macht Boden gut

Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 106,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 13.102 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 106,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,40 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 37.802 Aktien.

Am 19.11.2019 00:00:00 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,92 EUR an. Am 19.03.2020 00:00:00 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,41 EUR. In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 7,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

