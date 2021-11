Continental Aktie News: Continental stabil

Mit einem Kurs von 103,98 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 16.086 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 104,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 103,38 EUR. Bei 103,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 28.561 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,65 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2021 Kursverluste bis auf 89,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 116,00 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,84 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

