Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 64,24 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 64,24 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,52 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 122.490 Continental-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,00 EUR) erklomm das Papier am 06.11.2025. Gewinne von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 51,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,25 EUR.
Am 06.11.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,78 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,66 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,83 Mrd. EUR gelegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,86 EUR je Aktie aus.
