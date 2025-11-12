DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.311 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,65 -3,9%Gold4.193 +1,6%
So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Continental am Nachmittag höher

12.11.25 16:08 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 64,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,62 EUR 0,18 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 64,60 EUR. Bei 64,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 216.416 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 5,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,25 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 49,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental BuyUBS AG
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Continental BuyUBS AG
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Continental BuyUBS AG
06.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research

