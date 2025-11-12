DAX24.376 +1,2%Est505.783 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.121 -0,1%
Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental zieht am Vormittag an

12.11.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental zieht am Vormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 64,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,98 EUR 0,54 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 64,22 EUR. Bei 64,38 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,18 EUR. Zuletzt wechselten 26.570 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 5,89 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,37 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

