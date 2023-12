Continental Aktie News: Continental am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 72,42 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 72,42 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,30 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.685 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 24,41 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,56 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.240,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.395,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

