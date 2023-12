Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 72,28 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Continental befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 72,28 EUR ab. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,02 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 104.842 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 9,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 54,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 24,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 77,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Montagshandel in Frankfurt: So performt der DAX am Montagnachmittag

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart