Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 67,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 67,54 EUR. Bei 66,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.960 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,54 EUR an. Mit einem Zuwachs von 30,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 30.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,27 EUR.

Am 10.11.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.395,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,98 EUR je Continental-Aktie.

