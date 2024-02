Continental Aktie News: Continental reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 77,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 77,30 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 77,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.479 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 32,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,50 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,49 EUR, nach -1,05 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR im Vergleich zu 10.395,60 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

