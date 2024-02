Continental Aktie News: Continental am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 76,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.783 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 3,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.240,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.395,60 EUR umgesetzt worden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

