Continental Aktie News: Continental steigt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 76,08 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 76,08 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 76,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,70 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.056 Stück gehandelt.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,15 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 30,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 1,50 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,50 EUR an.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

