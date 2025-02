Continental Aktie News: Continental reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 68,96 EUR.

Das Papier von Continental legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 68,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 69,10 EUR. Bei 66,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208.837 Continental-Aktien.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 11,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,33 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.03.2025 erwartet. Continental dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,27 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

