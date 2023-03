Continental Aktie News: Continental am Montagmittag im Ausverkauf

Die Continental-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,1 Prozent auf 69,96 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,56 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 212.632 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 57,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.03.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.270,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Experten empfehlen Continental im Februar mehrheitlich zum Verkauf

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Continental-Aktie mit Kurssprung: Continental will 2023 bei Umsatz und Marge wachsen - Dividende fällt geringer aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com