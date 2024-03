Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 67,22 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 67,22 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 66,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,64 EUR. Bisher wurden heute 149.717 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Gewinne von 16,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Abschläge von 13,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 82,50 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 8,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus